Fca Pomigliano, incendio in magazzino: evacuato il reparto montaggio

Martedì 12 Marzo 2019, 21:50

Un incendio è divampato nell'area magazzino adiacente il reparto montaggio dello stabilimento Fca di Pomigliano d'Arco. Nessun operaio, secondo quanto riferiscono fonti aziendali, è rimasto coinvolto.Secondo quanto si è appreso, nell'area non erano presenti operai al momento dell'incendio, ma il fumo provocato dalle fiamme ha invaso il reparto montaggio, dove erano al lavoro circa 600 lavoratori, che sono usciti non appena è scattato l'allarme antincendio.A domare le fiamme, che hanno avvolto contenitori con vario materiale per gli interni della Panda, sono stati gli addetti del servizio antincendio di Fca. Sconosciute, al momento, le cause dell'incendio.