Venerdì 9 Novembre 2018, 14:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POZZUOLI - «Ancora un disastro ambientale a Licola in via Delle Colmate, le pompe di sollevamento in via Cuma Licola sono ferme e la fogna finisce nella Colmata, che essendo ostruita alla foce fa defluire per tutti i canali i liquami. È ora di dire basta a questi scempi». A lanciare l'allarme è Umberto Mercurio, presidente dell'associazione Licola Mare Pulito. «Ho avvisato il sindaco Vincenzo Figliolia e l'assessore Fiorella Zabatta e il servizio fogne del comune di Bacoli - ha continuato - Il sindaco si è attivato chiedendo l'intervento della azienda di manutenzione del comune di Pozzuoli».