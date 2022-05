Pompei, famiglia rom deruba 3 negozi in centro: bloccati dai vigili urbani

Hanno utilizzato i 3 figli minori per rubare nei negozi del centro cittadino, a pochi passi dal santuario di Pompei. Hanno portato a segno 3 colpi in 15 minuti. La polizia locale ha arrestato 2 rom e fermato i 3 bambini. La refurtiva - bigiotteria preziosa e capi griffati - è stata recuperata e consegnata ai legittimi proprietari. Plauso del sindaco Carmine Lo Sapio agli uomini e alle donne del comandante Gaetano Petrocelli. Chiamati da uno dei negozianti che ha subito il furto, gli agenti municipali intervenuti hanno estrapolato, in pochi minuti, le immagini dal video di sorveglianza. I caschi bianchi si sono messi subito alla ricerca dei volti della famiglia di ladri, trasmettendo, nell'immediatezza dei fatti, le foto dei ricercati ai carabinieri impegnati nei controlli in piazza Bartolo Longo. I militari avevano visto i soggetti dirigersi verso la stazione della Circumvesuviana di Pompei-Santuario. I caschi bianchi si sono diretti alla stazione bloccando i rom e consegnandoli ai carabinieri.