Pompei, rubano smartphone al centro commerciale: arrestati

Martedì 11 Settembre 2018, 11:54 - Ultimo aggiornamento: 11-09-2018 12:15

I carabinieri della Stazione di Pompei hanno tratto in arresto Francesco Cuomo, 42 anni, e Domenico Di Brita, 50 anni, entrambi di Vico Equense, già noti alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e di droga e destinatari di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Torre Annunziata per furto aggravato in concorso e occultamento di targa.Il provvedimento è stato deciso dopo indagini iniziate a seguito della denuncia di furto di uno smartphone del valore di circa 800 euro in un negozio del centro commerciale “La Cartiera” di Pompei perpetrato il 21 maggio scorso.I militari hanno identificato i ladri analizzando i filmati di videosorveglianza nei quali li si vede risalire su una vettura con targa occultata subito dopo aver commesso il furto. La refurtiva è stata recuperata e restituita all’avente diritto.