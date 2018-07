CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 18 Luglio 2018, 09:04 - Ultimo aggiornamento: 18-07-2018 09:04

«Il 90% dei centri di accoglienza di Napoli e provincia sono intorno a piazza Garibaldi: basta, delocalizzateli e aprite i centri per l'integrazione su tutto il territorio»: la seconda Municipalità rompe gli indugi. E anche gli schieramenti politici, perché il presidente Francesco Chirico, di DeMa, si rivolge al ministro dell'Interno Salvini. È il segnale di una situazione esplosiva dopo avere lasciato migliaia di migranti tutti insieme, nello stesso posto, senza nulla da fare, in un'area già troppo problematica. «C'è bisogno di risposte - è l'allarme dell'albegatrice Adele Mazzella - perché i residenti sono esasperati e ora cominciano a organizzarsi per reagire». Si è fatto finta di nulla per troppo tempo. Eppure la realtà è lì, evidente, sotto gli occhi di tutti. Il biglietto da visita di Napoli, appena lasciata la Stazione centrale, è una piazza Garibaldi di giorno invasa da ogni tipo di abusivi.LA VIOLENZASe si sbaglia una traversa, verso il Vasto, si finisce in una terra di nessuno, sporca, maleodorante, ostile, in cui la violenza si respira nell'aria, dove dominano immigrati di ogni colore apparentemente intenti a non fare nulla. Verso porta Nolana è un mercato di spazzatura riciclata e affari illeciti. Di notte e nei week end, quando cessa qualsiasi minimo controllo, è l'inferno di una rabbia troppo a lungo repressa: distese di lenzuoli con merci di ogni tipo, in prevalenza prese dai cassonetti o tra i vestiti usati. Una folla di migranti, magari anche con diritto d'asilo, ma lasciati da due anni nel nulla, che si riuniscono, bevono, sbraitano, si scatenano in risse su base etnica o tribale a base di urla, sputi, bottigliate, persone che reagiscono a qualsiasi forma di controllo o controllore o anche solo a chi chiede di spostarsi un po' più in là, come al farmacista colpito alla testa poche settimane fa, o come capita ai residenti che tornano a casa.