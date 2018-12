Giovedì 13 Dicembre 2018, 19:38

Stop all'erogazione idrica, lunedì 17 dicembre dalle 8.00 fino alle 6.00 del giorno successivo, sul territorio di Portici e in molte strade di Ercolano per l'esecuzione di lavori urgenti alla rete fognaria. Ne dà notizia la Gori, l'azienda che gestisce il servizio idrico integrato dell'ambito distrettuale Sarnese-Vesuviano della Campania.A Portici, secondo quanto stabilisce un'ordinanza del sindaco Vincenzo Cuomo, le scuole pubbliche resteranno chiuse lunedì 17 e martedì 18 dicembre, mentre le scuole paritarie e private in grado di garantire con sistemi autonomi il funzionamento dei servizi igienici potranno regolarmente svolgere le proprie attività. «Considerato che la sospensione idrica durerà circa 20 ore, attesa la comunicazione della Gori, ci saranno evidenti disagi per i cittadini» scrive il primo cittadino sulla pagina facebook «Abbiamo ritenuto opportuno adottare immediatamente l'ordinanza per dare un congruo arco temporale alla cittadinanza per prepararsi al disagio per la sospensione idrica dovuta ai necessari ed urgenti lavori al sistema fognario di via Cardano». Per ogni informazione è attivo il numero verde Gori 800 218720.