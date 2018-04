Rapina alla filiale Credem a Portici: clienti e impiegati presi in ostaggio

Lunedì 16 Aprile 2018, 12:50 - Ultimo aggiornamento: 16-04-2018 14:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTICI - È caccia all'uomo in tutto il Napoletano dopo una rapina alla Credem di piazza San Ciro. Alcuni malviventi si sono introdotti negli uffici della banca e lì, pistole in pugno, hanno tenuto in ostaggio per alcuni minuti impiegati e clienti. Il personale della banca è stato costretto, sotto minaccia, a consegnare quanto c'era in cassa: il bottino ammonta a circa centomila euro secondo le prime indiscrezioni. I banditi sono, poi, fuggiti attraverso il sistema fognario.Sul posto sono giuste alcune auto della polizia di Stato, che si è immediatamente messa alla ricerca degli uomini e sta battendo a tappeto, in questi momenti, tutto il centro cittadino.