Martedì 19 Marzo 2019, 09:24

Assunzioni di parenti o amici nel porto turistico di Capri, liste civiche alle elezioni che si confrontano, vincitori e vinti per un posto da ormeggiatore. E il caso finisce in Procura. È di ieri mattina la decisione della Procura di Napoli di notificare tre avvisi di conclusione di indagine a carico di esponenti di vertice della società partecipata comunale - Porto turistico di Capri - nell'ambito di una inchiesta che punta a fare chiarezza sulla selezione di quattro candidati per un posto di lavoro sulle banchine più famose del golfo.GLI ACCUSATIMa andiamo con ordine, a partire dal lavoro svolto in questi mesi dai carabinieri del capitano Marco La Rovere, sotto il coordinamento del pool mani pulite della Procura di Gianni Melillo. Abuso d'ufficio è l'accusa mossa a carico di Fabrizio De Maddi, all'epoca dei fatti direttore generale della società Ptc; a carico di Costantino Esposito, consigliere di amministrazione della Ptc; e di Luigi De Martino, consulente della società e fratello dell'attuale sindaco, in una vicenda che prende le mosse dalla denuncia di alcuni candidati rimasti esclusi dalle assunzioni. Tutto ruota attorno a quanto deliberato dalla società partecipata il 14 marzo del 2016, con assunzioni destinate a sollevare critiche e ricorsi. Stando alle conclusioni della pubblica accusa, rappresentata dal pm Sergio Amato, sarebbero stati violati i principi di imparzialità, di trasparenza e di pubblicità imposti a chi seleziona personale dipendente per conto della pubblica amministrazione. Alcuni dei vincitori sono parenti di soggetti di peso dell'apparato politico e amministrativo caprese, anche se - alla luce delle verifiche effettuate dall'Arma - al centro del procedimento sono finite le griglie adottate per la selezione e il valore dato ai singoli titoli dei candidati, piuttosto che i rapporti di amicizia o di conoscenza con questo o quell'esponente dell'ente locale.