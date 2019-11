Gli agenti del Commissariato di Pozzuoli sono intervenuti in via Roma per una segnalazione di quattro persone armate; giunti sul posto, i poliziotti hanno bloccato quattro giovani napoletani che tentavano di allontanarsi. Uno di essi, A.S, 21enne con prececenti di polizia, è stato arrestato perché in possesso di una pistola calibro 7.65 poi risultata rubata, di cui aveva cercato di disfarsi. Un altro, V.U, di 29 anni, è stato denunciato perché aveva con sé un coltello al serramanico lungo 15 cm. Per tutti e quattro, inoltre, è stato avviato il procedimento amministrativo per l’irrogazione del divieto di ritorno nel comune di Pozzuoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA