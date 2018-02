Tre cani morti per avvelenamento sul lungomare di Pozzuoli: «Risaliremo agli autori di tali barbarie»

Domenica 18 Febbraio 2018, 18:35 - Ultimo aggiornamento: 18-02-2018 19:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POZZUOLI Tre cani morti e almeno altri cinque, invece, i cui padroni hanno dovuto ricoverarli per ricorrere alle cure veterinarie per un sospetto da avvelenamento. È quanto è accaduto nella zona di via Napoli da ieri nella città di Pozzuoli.«Sono stato avvertito dei decessi di alcuni cani, forse per avvelenamento, sul lungomare - ha dichiarato il sindaco Vincenzo Figliolia - Ho chiesto all'Asl Napoli 2 Nord di effettuare immediatamente le dovute verifiche e ho inoltrato richiesta all'ufficio giardini e igiene del comune per una bonifica degli spazi aperti dell'area. Contemporaneamente il comando di polizia municipale sta lavorando per risalire ai possibili autori di tali barbarie, attraverso le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza».«Siamo a fianco del sindaco di Pozzuoli e dei cittadini nella battaglia per avere chiarezza sulle morti dei cani per sospetto avvelenamento a via Napoli. Una vicenda su cui serve la massima mobilitazione. Chi eventualmente ha causato la morte di questi poveri animali innocenti deve pagarla cara. Negli ultimi tempi stiamo assistendo a una nuova barbarie gratuita contro tanti animali nel napoletano che va fermata ad ogni costo», commentano il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il capogruppo del Sole che Ride a Pozzuoli Paolo Tozzi.