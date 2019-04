Domenica 7 Aprile 2019, 10:29 - Ultimo aggiornamento: 07-04-2019 10:34

È sera quasi orario di chiusura quando tre giovanissimi fanno irruzione in un supermercato di Pozzuoli, Napoli, e uno armato di pistola e con i volti coperti da sciarpe, minacciano titolare del supermercato e la figlia minorenne per rapinare 70 euro di incasso. Con il volto coperto da sciarpe.Fuggono in tre su un motorino ma vengono notati dai carabinieri che li bloccano: sono poco vestiti rispetto alla temperatura e appaiono visibilmente infreddoliti. Non sanno dare spiegazioni convincenti del perché, sono troppo ansiosi rispetto alla situazione del momento. I militari allargano gli accertamenti a quanto è successo in zona negli ultimi minuti e ricostruiscono il tutto.Effettuando sopralluogo accertano che i 3 dopo essersi allontanati dal supermercato avevano nascosto i giubbotti, il bottino e la pistola in una siepe poco distante. Ed è così che i carabinieri della stazione di Licola in collaborazione con quelli della sezione radiomobile di Pozzuoli arrestano per rapina aggravata in concorso, un 19enne di Pozzuoli e un 18enne di Giugliano in Campania, entrambi incensurati. Arrestato anche il loro complice minorenne, un 17enne di Pozzuoli che aveva fatto da palo e da guidatore del motorino.