LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 09:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Notte di violenza a Pozzuoli dove in poche ore una baby gang ha aggredito un gruppo di ragazzini e due bande di giovani hanno dato vita a una rissa.: in Piazza del ricordo, area intitolata alle vittime della strage di Monteforte Irpino, e sul Lungomare Sandro Pertini di via Napoli. Ed è proprio qui che sabato sera, verso le 22.30, una baby gang ha aggredito un gruppo di coetanei, maschi e femmine di età compresa tra quindici e diciotto anni.: quest'ultimo, dopo averlo minacciato, è andato a chiedere manforte tornando sul lungomare per vendicarsi insieme a una ventina di coetanei. Dopo gli insulti e le minacce è partita l'aggressione: il gruppo di amici all'arrivo della banda ha cercato riparo in un locale ma è stato aggredito nei pressi del parcheggio tra via Matteotti e via Tranvai. La baby gang si è accanita in particolare contro il ragazzino reo di aver offeso il coetaneo: il 16enne è stato colpito con calci e pugni al volto e in diverse parti del colpo.. Momenti concitati durante i quali gli aggressori, alcuni dei quali erano armati di coltellini, si sono dileguati. La zona dove sono andate in scena le violenze è videosorvegliata dalle telecamere del comune di Pozzuoli collegate con il centro operativo della Polizia Municipale: dalle immagini in possesso degli agenti si potrebbe risalire agli autori della brutale aggressione.Ma il sabato sera di follia è andato avanti fino alle prime ore di domenica quando, verso le due, una rissa si è scatenata nella zona alta della città, in Piazza del Ricordo, meglio conosciuta come Le Palazzine. Forse complici i fumi dell'alcol, oltre venti persone se le sono date di santa ragione con calci, schiaffi e pugni tra le urla dei presenti. Le violenze sono state riprese con gli smartphone e postate poche ore dopo su Facebook, Instagram e Youtube facendo il giro della rete. Immagini che sono state accompagnate dallo slogan I Leoni per sottolineare la ferocia con la quale il branco ha picchiato un giovane.in sosta e colpire con ferocia alla testa un giovane che nel frattempo riceveva pugni anche da altre persone. Negli ultimi frame del video lo si vede con il capo poggiato sul tetto della vettura, tramortito e immobile, quasi privo di sensi mentre una donna lo soccorre. Le violenze erano iniziate qualche minuto prima e avevano coinvolto due gruppi di persone, tra i quali ci sarebbero alcuni personaggi con diversi precedenti penali alle spalle. Poi sono proseguite tra le auto in sosta. Sembra che tra i due gruppi, provenienti dai quartieri di Via Napoli e Rione Toiano, non corresse buon sangue: le prime avvisaglie sarebbero arrivate da alcuni scambi di battute e qualche messaggio con toni minacciosi attraverso Whatsapp nei giorni precedenti. Fino alla rissa di domenica notte.«Si sono colpiti con una violenza mai vista, inizialmente abbiamo visto un gruppone che se le dava di santa ragione, poi si sono scagliati contro uno solo. Sembravano bestie» ha raccontato uno dei testimoni. Alla scena hanno assistito numerosi giovani che soprattutto nel weekend affollano la piazza fino alle prime luci dell'alba. Le violenze hanno richiamato l'attenzione di residenti e di alcuni automobilisti che hanno dato l'allarme: ma all'arrivo degli agenti del commissariato di Pozzuoli i partecipanti alla rissa si erano già dileguati a bordo di auto e motorini. «Denuncerò tutte le persone che si sono rese protagoniste di quegli atti di violenza ripresi nei video che stanno girando sui social ha annunciato il sindacoC'è bisogno di ridare sicurezza e serenità ai residenti che sono spaventati e allo stesso tempo tutelare i tanti giovani perbene che escono nel weekend per incontrare gli amici e trascorrere serate in allegria e serenità. Nella giornata di oggi chiederò un incontro con i vertici delle forze dell'ordine del territorio per avere un presidio fisso in Piazza del Ricordo, visto che ormai è diventata una zona di ritrovo molto frequentata e da cui vanno allontanati questi elementi».