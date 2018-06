Pozzuoli trema, scossa alle ore 18.08 avvertita dalla popolazione

Lunedì 25 Giugno 2018, 18:57 - Ultimo aggiornamento: 25-06-2018 18:57

Una lieve scossa di terremoto è stata avvertita alle ore 18,08 nella zona alta della città di Pozzuoli e a via Napoli. A darne notizia è l'Osservatorio Vesuviano. L'evento tellurico ha avuto come epicentro la zona dell'Accademia Aeronautica con una magnitudo di 1.2 della scala Ritcher e una profondità di circa un chilometro. Non si segnalano danni a persone o cose. Il terremoto come detto è stato avvertito soprattutto nei pressi della Solfatara e anche nella zona del lungomare di via Napoli anche per il motivo che si sviluppato in superficie.«La caldera dei Campi Flegrei è nello stato di allerta giallo di attenzione e eventi come questi sono normalissimi - spiega Francesca Bianco, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano - La monitoriamo continuamente e non abbiamo rilevato nessuna variazione geochimica. Perciò non c'è assolutamente nulla di cui allarmarsi».