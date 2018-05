Venerdì 25 Maggio 2018, 19:06

La strada è stretta e, in caso di necessità, non ci sarebbe lo spazio sufficiente per i mezzi di soccorso. La segnalazione è partita dal comando della locale compagnia dei carabinieri ed inoltrata alla polizia municipale che, successivamente, lo ha disposto il mutamento dell'itinerario. Così la tradizionale processione della patrona di Giugliano domani non transiterà per via Literno, una stradina del centro storico dove tra l'altro ci sono le abitazioni di alcuni esponenti di un clan della camorra. Il percorso muta così dopo decenni ed il carro con la statua della Madonna, trainato da tre coppie di buoi, non percorrerà via Literno, che in alcuni tratti non è più larga di tre metri. Motivi di sicurezza evidenziati dai carabinieri.