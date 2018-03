Processo ai signori delle tessere del Pd, accuse alla Bossa: «Figlio assunto per un appalto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 23 Marzo 2018, 10:27 - Ultimo aggiornamento: 23-03-2018 10:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non li ha convinti, un anno fa circa, quando si presentò al cospetto degli inquirenti per un interrogatorio a porte chiuse durato diverse ore. E ora dovrà affrontare un probabile processo per turbativa d'asta e per traffico di influenze, nel corso di un filone parallelo dell'inchiesta sui lavori pubblici ad Ercolano. Due accuse a carico di Luisa Bossa, ex esponente della commissione parlamentare antimafia, ex sindaco di Ercolano oltre a venire indicata come uno dei leader storici del Pd vesuviano, un vero e proprio attrattore di tessere e di iscritti negli anni del boom di consenso nel comune ai piedi del vulcano. Due anni dopo i primi blitz della finanza, arrivano gli avvisi di chiusa inchiesta a carico di 27 indagati, tra cui nomi di spicco della politica cittadina, ma anche manager e imprenditori privati.