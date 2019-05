La Procura dissequestra il mercato ittico di Pozzuoli: via al bando per la messa in sicurezza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 8 Maggio 2019, 12:30

Dopo 23 mesi è stato dissequestrato il mercato ittico ed ortofrutticolo di Pozzuoli. Larea destinata alla vendita al dettaglio era stata requisita dalla Procura il 30 giugno del 2017. Nella serata di lunedì scorso è stato notificato al legale del Comune il provvedimento di rimozione dei sigilli dalla struttura mercatale di via Fasano per consentire l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza.