I Carabinieri della Stazione di Monteruscello in collaborazione con la locale Polizia Municipale hanno denunciato in stato di libertà un 34enne di Quarto sorpreso a esporre in vendita su via Monteruscello prodotti ittici in cattivo stato di conservazione esposti nel suo furgone. Ne sono stati Sequestrati 120 kg, privi di documenti atti a garantirne la tracciabilità. Sequestrate anche 2 bilance elettroniche

Domenica 12 Agosto 2018, 11:55

