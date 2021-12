Progetto sociale per giovani madri chiusura con lo show di illusionismo

Venerdi 17 dicembre, dopo due mesi di intenso lavoro, si conclude il progetto Tecum, un modello sociale di sostegno, formazione e affiancamento per giovani madri del centro di Napoli di famiglie a basso reddito. L'esperienza è stata condotta da Cidef, centro per l'ingrazione dell'educazione familiare, in partnership con l'Associazione Underneath e con le volontarie dello Sportello di ascolto per genitori “Sos Adolescenza”.



Le beneficiarie, 12 giovani madri, hanno goduto di un persorso formativo incentrato sull'autostima e qualità umane e di un sostegno economico in buoni spesa (frutto di un'operazione di crowdfunding) e saranno prossimamente affiancate personalmente da terapeuti, consulenti e professionisti legali per mettere a frutto le skills acquisite e conseguire una ricollocazione sociale. La conclusione di Tecum sarà sancita da una serata di saluti, sabato 18 dicembre, presso lo spazio teatrale Underneath, con la presenza dell'Associazione Ring 108 che offrirà uno show di illusionismo per tutta la famiglia, che non poteva che chiamarsi “La magia del cuore”.