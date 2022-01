Napoli, proiettile esplode contro gli ambulatori oncologici del Pascale: indaga la polizia

Un proiettile è stato esploso contro una finestra al secondo piano dell'ex ospedale Ascalesi di Napoli che ospita da quasi due anni gli ambulatori dell'Istituto per la cura dei tumori Pascale. A fare la scoperta un medico che all'apertura dello studio ha trovato un foro nel vetro e nello scudo della finestra e l'ogiva a terra. La direzione del Pascale ha subito avvertito la polizia.

Sul posto gli agenti del commissariato Vicaria e gli uomini della scientifica. Il proiettile è stato forse esploso dalla strada sottostante, tra la notte e l'alba. Sul posto si è recato il management del Pascale. Indagini sono in corso da parte delle forze dell'ordine per accertare la natura del fatto. «Sull'episodio la polizia sta eseguendo indagini e noi ci rimettiamo a quelle - dichiara il direttore generale del Pascale, Attilio Bianchi - certo, che un luogo di cura, un ospedale dedicato ai pazienti oncologici, possa essere oggetto di questi atti, non è assolutamente accettabile».