Mercoledì 10 Aprile 2019, 19:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri di Ischia (Napoli) hanno arrestato un 43enne di Ischia Ponte con l'accusa di maltrattamento in famiglia e lesioni personali aggravate. L'uomo per futili motivi, avrebbe aggredito la mamma con pugni e schiaffi, provocandole lesioni al volto e alla mano destra nel tentativo della donna di difendersi dai colpi. La donna è stata refertata dai sanitari del Rizzoli e giudicata guaribile in 30 giorni. Al termine dell'aggressione è stato lo stesso 43enne ad avvisare i carabinieri di quanto fatto. Successivamente i militari, al termine di tutti gli accertamenti, lo hanno arrestato.