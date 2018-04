Grandi pulizie sul Vesuvio, il reporter cinese documenta l’impresa dei volontari: «Incredibile»

Lunedì 16 Aprile 2018, 10:41 - Ultimo aggiornamento: 15 Aprile, 21:26

Missione pinete pulite: un reporter cinese partecipa alla pulizia con i volontari, fa delle riprese e si complimenta dell’impresa su Facebook. Stamattina tra i cento volontari impegnati a pulire il Vesuvio dopo i bagordi di Pasquetta, c’era Wang Hui, un reporter cinese che ha studiato a Perugia nell’Universita per gli stranieri ed ora si sta specializzando in fotografia all’Accademia delle Belle Arti di Napoli. È rimasto lì per ore a documentare l’impresa e qualche minuto fa ha lasciato questo messaggio su Facebook:«Incredibile qui è Vesuvio, parco di nazionale. Non lo so cosa succede durante Pasqua. Però molto fortunato ancora ci sono molti persone gentile. Comunque quei umani hanno lasciato sacco di rifiuti qui della Vesuvio. Sono un può triste perché prima penso Italia non è così. Grazie mio caro amico Massimo Ginelli ha invitato me per puliamo la Vesuvio. Sono uno piccolissimo cinese come un sasso,Io solo posso dare questo posso fare per la Italia, grazie a Italia ha dato una nuova conoscenza di mente, anche incontraci molto cari amici . Giovanni Battiloro»