Quarantenni a scuola: al Vitruvio un corso scolastico per adulti a indirizzo commerciale

Giovedì 8 Novembre 2018, 18:39

CASTELLAMMARE DI STABIA - Quarantenni a scuola. L'istituto superiore «Marco Pollione Vitruvio» ha formato tre classi per adulti. Si tratta di un corso di studi rivolto a quanti hanno dovuto abbandonare la scuola ma intenzionati ad acquisire un titolo utile per una specializzazione professionale. Gli iscritti per questo primo anno sono 68. «Si tratta di un percorso di studi mirato al settore commerciale che in genere si conclude in cinque anni. Vi è, però, la possibilità di compattarlo in tre anni attraverso crediti» spiega la preside Angela Cioffi. Tra i partecipanti, soprattutto persone di età compresa tra 30 e 40 anni. «Tale specifico indirizzo rivolto a un pubblico adulto non ha eguali nel comprensorio stabiese e nell'agro-nocerino» aggiunge la diregente scolastica.Formate due classi da 20 studenti e una da 28. Ma le novità non sono finite. «Rientra tra i nostri progetti l'attivazione, per il prossimo anno, di un corso di gestione delle acque, in linea con un piano di valorizzazione delle Terme , risorsa che ci auguriamo possa essere rilanciata».