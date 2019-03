Raid nella scuola incompiuta nel Napoletano: aule devastate e infissi divelti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 21 Marzo 2019, 12:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo brutto capitolo per la storia infinita del plesso di via De Angelis a Casandrino, lasciato incompiuto e finito nel giro di due settimane di nuovo nel mirino dei vandali. Un banda di teppisti, giovanissimi, almeno secondo le testimonianze di spettatori per caso che hanno allertato le forze dell'ordine, hanno fatto irruzione, in pieno giorno nel plesso il cui progetto preliminare risale a 23 anni fa. E non ancora ultimato.I vandali attraverso un varco praticato nella recinzione sono penetrati all'interno della struttura ed hanno cominciato a dare sfogo alla violenza, mandando in frantumi i vetri di porte e finestre, danneggiando gli impianti antincendio e quelli elettrici, sradicando infissi. I rumori, abbastanza forti, dell'incursione, hanno allarmato alcune persone che si trovano anche a distanza. Hanno chiamato carabinieri e polizia municipale. Sul posto si è recata una pattuglia dei caschi bianchi, che non ha potuto fare altro che constatare, con l'ausilio di un tecnico comunale, i danni. Gli agenti con il comandante Giovanni Migliaccio hanno proceduto a informare l'autorità giudiziaria, presso il tribunale di Napoli nord. Chiedendo poi ufficialmente alla società che gestisce la videosorveglianza, i filmati delle telecamere. L'episodio a distanza di un paio di settimane da un'altra incursione, nel corso della quale sono state divelte ed asportate alcune inferriate.