Arrestato dai carabinieri a Cercola un napoletano ricercato con mandato europeo per rapine di Rolex in Svizzera. Raffaele Stolder, 32enne ritenuto affiliato all'omonimo clan, dovrà rispondere di tre rapine di Rolex a Ginevra commesse tra il 2017 e il 2018. Tratti in arresto per favoreggiamento personale anche una coppia di giovani, lui 24enne e lei 26 anni, che gli avevano procurato l'abitazione in via Matilde Serao di Cercola dove nascondersi e dove gli facevano arrivare quotidianamente il cibo evitandogli di uscire e di farsi vedere in giro.

Venerdì 18 Gennaio 2019, 12:59 - Ultimo aggiornamento: 18-01-2019 15:00

