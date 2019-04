Carcere per il revenge porn, la mamma di Tiziana Cantone: «Per me un giorno speciale»

«Oggi per me è un giorno davvero speciale, un primo e concreto riconoscimento ad una battaglia che ho intrapreso da quando l'avverso destino mi ha portato via il bene più prezioso che la vita mi aveva donato. Una promessa d'amore verso mia figlia che ha dovuto rinunciare alla sua vita per trovare quell'oblio che le sarebbe spettato di diritto». Così commenta il voto sul revenge porn Maria Teresa Giglio, madre di Tiziana Cantone, la donna suicidatasi nel 2016 dopo la diffusione in rete a sua insaputa di un video hot.

Oggi la Camera ha approvato all'unanimità, con 461 voti, l'emendamento al disegno di legge 'codice rosso' che introduce il reato di revenge porn. Il testo approvato dalla Camera prevede che chiunque invii, consegni, ceda, pubblichi o diffonda immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5000 a 15000 euro. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o il video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

Martedì 2 Aprile 2019, 19:46 - Ultimo aggiornamento: 02-04-2019 19:50

