Martedì 15 Gennaio 2019, 11:38

A leggere i documenti ufficiali pare che una crisi profonda nella gestione dei rifiuti sia dietro l'angolo, anzi che sia già presente; a sentire le parole di chi si occupa della gestione dei rifiuti, sembra che tutto sia sotto controllo; a guardare le strade della città la sensazione è che la verità stia esattamente nel mezzo con aree dove i cassonetti sono svuotati con metodo e precisione e zone dove i cumuli crescono ciclicamente, poi s'abbassano, poi ricrescono.Intanto provate a dare uno sguardo alle foto in cima a questa pagina: sono state scattate fra domenica e ieri e non raccontano una città dove la raccolta è precisa né puntuale.LO SVERSAMENTOSiccome nel mondo dell'immondizia è difficile orientarsi, partiamo dall'unica certezza: i documenti ufficiali.Da due giorni è in vigore una nuova ordinanza sindacale che permette ad Asìa di andare a sversare i rifiuti all'interno di un'area industriale dismessa che si trova sul territorio comunale, nello specifico la ex Icm di via Nuova delle Brecce. A dire la verità quel sito viene utilizzato già dallo scorso giugno a colpi di ordinanze reiterate. L'ultima, in vigore da domenica scorsa, però, è quella con la scadenza più lunga perché resterà attiva sei mesi.L'idea è quella di rendere «stabile» quel sito di stoccaggio, anche perché l'Asìa ha chiesto già del 2016 il permesso ministeriale per un utilizzo costante e pare che l'iter burocratico sia vicino alla conclusione. Nel frattempo i residenti delle aree circostanti annunciano battaglia: già nello scorso ottobre inscenarono una protesta spiegando che i miasmi di quel deposito di pattume rendevano invivibile tutta la zona. Protesta inutile, evidentemente, visto che il progetto di sversamento va avanti senza esitazioni.