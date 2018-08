Rifiuti e scoli fognari, il Noe boccia Capri: denunciato manager

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 17 Agosto 2018, 08:30 - Ultimo aggiornamento: 17-08-2018 09:29

CAPRI - Visita a sorpresa dei carabinieri del Noe all'interno dell'isola ecologica in via Don Giobbe Ruocco, in località Gasto, a Capri. Un'operazione anti-inquinamento che è stata portata a termine in collaborazione con i carabinieri della stazione di Capri e che ha portato i militari del Nucleo Operativo Ecologico di Napoli a visionare impianti, scarichi fognari, tubature e aree di stoccaggio, nell'isola ecologica gestita dalla società municipalizzata «Capri Servizi srl» che opera nel settore della raccolta, dello smaltimento e del trasporto dei rifiuti nel Comune di Capri. Una minuziosa ispezione, alla vigilia di Ferragosto, durata alcune ore e che ha portato alla luce una realtà tutt'altro che confortante. I militari del Noe nel corso dell'approfondito sopralluogo nell'ambito dei controlli di tutela ambientale hanno infatti scoperto uno scarico non autorizzato di acque reflue industriali che venivano sversate nella rete fognaria pubblica senza essere trattate attraverso l'impianto di depurazione.