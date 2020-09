Rione Luzzatti a Napoli, giardini nel degrado: «Non si pulisce da prima del lockdown»

Ormai ci siamo. L'anno scolastico è alle porte tra incertezze, polemiche “istituzionali” e lavori di messa in sicurezza ancora da effettuare. E' il caso, ad esempio, degli spazi esterni all'istituto comprensivo Ruggiero Bonghi nel Rione Luzzatti – Ascarelli di Poggioreale. Una scuola al centro del quartiere che da tempo risente di problematiche legate al vedere ed alla manutenzione pubblica. Un vero dramma per chi vive in zona e che spesso è stato costretto a provvedere da solo, alla potatura delle piante e delle erbacce che hanno invaso i marciapiedi.

«I giardini sono incolti – afferma l'attivista Giovanni Gemito – e l'erba arriva quasi all'altezza delle finestre. Non possiamo permettere che l'anno scolastico, dopo la pandemia da covid-19, inizi in queste condizioni per i nostri figli. Oltretutto ci sono luoghi di sversamento abusivo, a pochi metri dalle aiuole, e questo peggiora la situazione perchè richiama insetti ed animali che invadono le strade».

Una situazione veramente difficile e che i cittadini chiedono di risolvere in tempi brevi. Ma proprio questo sarebbe il punto. Nessuno sa quando potrebbero essere effettuati i lavori e chi ne sia incaricato. Nonostante le richieste, nessuno ha ancora risposto ai residenti del quartiere.

«Il pericolo – dichiara Luigi Musto residente del quartiere – è legato proprio alla frequentazione di questo posto. Passando di qui ci si può imbattere in ratti che attraversano la strada o altri animali, come api ed insetti, che potrebbero attaccare i nostri figli. Da prima che iniziasse il lockdown, non è stata fatta nessuna bonifica o di potatura del verde e questo ha peggiorato la situzione. Abbiamo fatto numerose richieste ma siamo stati costretti a fare da soli, perchè non c'è mai stato alcun riscontro. Ora c'è bisogno dell'intervento delle amministrazioni locali che hanno il compito di garantirci pulizia e sicurezza, perchè così non possiamo andare avanti».



