Giovedì 27 Settembre 2018, 18:22 - Ultimo aggiornamento: 27-09-2018 18:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Risultati ottenuti, azioni da portare avanti e attività ancora da svolgere. Di questo e tanto altro hanno discusso in pomeriggio, i membri del comitato quiete pubblica e vivibilità cittadina riuniti nella sala Valeriano in piazza del Gesù Nuovo.«Facciamo il punto - dichiara il presidente del comitato Gennaro Esposito - su quanto accaduto in estate e sulle attività da portare avanti. Abbiamo visto che a Bagnoli le istituzioni sono assenti e non rispondono alle nostre richieste. Abbiamo denunciato diversi locali che nonostante tutto proseguono le loro attività. Nelle prossime settimane quindi, metteremo in campo nuove azioni di protesta come marce e presidi. Vogliamo continuare a credere che la nostra amministrazione ci stia vicino».