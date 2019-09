Giovedì 19 Settembre 2019, 16:56 - Ultimo aggiornamento: 19-09-2019 17:12

Roberto Saviano ha commentato l'avvenuto miracolo del sangue e la grande partecipazione popolare all'evento, da New York: «Il sangue si è sciolto, qui a New York è una grande festa di San Gennaro oltreoceano. San Gennaro, protettore dei napoletani e degli emigranti - di tutti gli emigranti, anche veneti, laziali, calabresi, lombardi - oggi lo immagino protettore dei migranti, di chi lascia la propria terra per cercare altrove una vita dignitosa. A San Gennaro puoi chiedere di tutto, anche proteggimi mentre rubo».