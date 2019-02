Rolex falsi, affari d'oro sull'asse Napoli-Cina-Svizzera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 25 Febbraio 2019, 07:30

Ce ne erano di tutti i tipi, prezzi e modelli. Un forziere privato, lì nella sua abitazione alle spalle del Loreto Mare, dove gestiva un traffico tutto personale: il commercio di orologi Rolex falsi, uno dei fenomeni criminali da sempre in espansione. Se ne sono accorti i carabinieri della stazione di Borgoloreto, al termine di indagini ad hoc sui canali dello smercio e della possibile ricettazione di orologi comprati e venduti in mezzo mondo, grazie alla abilità di specialisti del ramo. Ma andiamo con ordine, a partire dal dato di cronaca: sono stati sequestrati 46 Rolex falsi nella casa di uno specialista, il 63enne Giuseppe Caserta, che è stato denunciato a piede libero. Nella sua abitazione aveva riproduzioni ritenute di buon livello dei preziosi esemplari, che servivano ad alimentare - secondo gli inquirenti -, un mercato parallelo degli orologi di valore. Diversa ovviamente la tesi del 63enne, pronto a dimostrare la propria responsabilità nella rivendita degli orologi. Un blitz che conferma comunque la centralità del capoluogo partenopeo in materia di furti, riproduzione e ricettazione. Quanto basta a fare chiarezza su un fenomeno tutt'altro che secondario nel panorama delle illegalità cittadine. Doverosa una premessa. Stando alla valutazione di inquirenti specializzati nel ramo, per Rolex falsi non si intende necessariamente una patacca, un modello copia di quelli venduti in scatole con tanto di autorizzazioni e licenze della casa madre, che riproducono numeri di serie sempre limitate.