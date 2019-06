Ruba al nonno quattro fucili e li sotterra in giardino: arrestato 20enne nel Napoletano

Domenica 9 Giugno 2019, 12:55 - Ultimo aggiornamento: 09-06-2019 13:15

Gli agenti del commissariato di Giugliano hanno arrestato un 20enne di Giugliano che aveva rubato al nonno una serie di armi.I fatti risalgono a fine maggio scorso, quando il nonno del ragazzo denunciava la scomparsa delle proprie armi, legalmente detenute e custodite nella propria abitazione: un fucile semiautomatico cal.12 Bernardelli, un fucile automatico cal.12 Breda, un fucile doppietta cal.12 Neumann.Nell’immediatezza delle indagini eseguite dagli agenti, non erano emersi segni di alcuna effrazione, concentrando i dubbi sul nipote 20enne, unico ad avere le chiavi dei locali dove erano custodite le armi e già sottoposto alla misura del collocamento in comunità. In seguito i poliziotti hanno accertato che era stato proprio il giovane a rubare le armi e di averle successivamente sotterrate in un terreno di oltre 40.000 metri quadrati sempre di proprietà del nonno.Il giovane è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Poggioreale.