Forza un garage per rubare una bicicletta: 39enne arrestato nel Napoletano

I Carabinieri della stazione di Brusciano, insieme a quelli della Sezione Radiomobile e ad un militare libero dal servizio, hanno arrestato per furto aggravato V.R., 39enne del posto già noto alle forze dell'ordine. L’uomo, insieme ad un complice, ha forzato le serrande di due garage di un condominio di Mariglianella, in via Marconi e rubato una bicicletta e vari pezzi di ricambio per auto. Il forte rumore ha attirato l’attenzione dei residenti, tra questi anche un carabiniere libero dal servizio che ha allertato il 112. I militari, arrivati poco dopo, hanno bloccato il 39enne prima che potesse fuggire: il complice, invece, ha fatto perdere le sue tracce. Gli oggetti rubati sono stati recuperati e restituiti ai proprietari. L’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio. Continuano le indagini per rintracciare il complice. © RIPRODUZIONE RISERVATA