Sabato 24 Marzo 2018, 19:37

Arrestati dalla polizia ferroviaria due algerini che avevano rubato il cellulare a una viaggiatrice, alla stazione di Napoli. I due, all’interno dello scalo ferroviario di Napoli centrale, osservavano insistentemente i bagagli dei viaggiatori in partenza; gli agenti della Polfer si ponevano così a debita distanza monitorando la scena. Poco dopo Z.W, 19 anni, si poneva davanti ad una donna impedendole di camminare, mentre il complice, D.M., 50 anni, da tergo, con destrezza riusciva ad infilare la propria mano all’interno della tasca destra del giubbotto della vittima, la quale aveva appena riposto il telefono cellulare nella tasca dopo aver terminato una telefonata. D.M., dopo aver sottratto il telefono cellulare, con un'azione fulminea lo cedeva nelle mani del complice. A quel punto gli agenti intervenivano traendoli in arresto per il reato di furto aggravato e restituivano il cellulare alla vittima, che non si era accorta di nulla.