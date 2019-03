Mercoledì 13 Marzo 2019, 18:48 - Ultimo aggiornamento: 13-03-2019 18:58

l ministro dell’Interno, Matteo Salvini, venerdì 15 marzo alle 15, sarà in Prefettura a Napoli per presenziare al Comitato Provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica.Al termine ci sarà un incontro con la stampa.