Salvo D'Acquisto, ritrovata la statua rubata a Pomigliano: denunciati due giovani, uno è minorenne

È stata ritrovata dai carabinieri, ieri sera, la statua dedicata a Salvo D'Acquisto che era stata trafugata nella notte tra domenica e lunedi dalla piazzetta intitolata al vicebrigadiere dell'Arma ucciso dai nazisti il 23 settembre del 1943.

Mettendo in campo uno spiegamento di forze impressionante, i militari sono riusciti a trovare il posto in cui il momumento metallico era stato nascosto. I particolari dell'operazione saranno forniti nelle prossime ore. Finora è trapelato che la statua, un'installazione di metallo alta due metri, era stata rubata da due giovani di Pomigliano già noti alle forze dell'ordine. I due, uno ha 18 anni, l'altro è minorenne, 17 anni, sono stati denunciati a piede libero. Hanno detto ai carabinieri di aver rubato il momumento per rivendere il metallo, una lega di bronzo, al mercato nero e per comprarsi in questo modo la droga.

APPROFONDIMENTI IL CASO Sequestrato maxi impianto di uccellagione, denunciati due bracconieri... L'INCHIESTA Traffico di rifiuti ferrosi sull'asse Nord-Sud, indagini in sette...

Intanto il sindaco della città, Del Mastro, ha annunciato che il monumento sarà riportato al suo posto con una cerimonia ufficiale.