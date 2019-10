CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 13 Ottobre 2019, 09:47 - Ultimo aggiornamento: 13-10-2019 09:48

Invertendo l'ordine dei fattori il prodotto, a San Giorgio a Cremano, non cambia. In sei giorni si passa dagli spari tra la folla in piena zona movida all'incendio di natura dolosa che l'altra notte ha carbonizzato due moto e un'automobile in un parco privato, nella zona residenziale di San Giorgio Vecchia. Ancora una volta la città si scopre ostaggio dei criminali. Ma questa volta c'è un motivo di preoccupazione in più: nel mirino del raid di venerdì notte è infatti il sindaco, Giorgio Zinno. Le piste sono tutte aperte, compresa quella dell'omofobia: Zinno, primo sindaco a usufruire della legge sulle unioni civili, ha ricevuto mesi fa una lettera minatoria con un messaggio inequivocabile.