Sanatoria a Ischia, 1100 case sotto esame: se vincoli no condono

Giovedì 8 Novembre 2018, 08:31

Guai a chiamarlo condono, ma nessun reale passo indietro sulla sanatoria a Ischia. Il tutto mentre spunta anche una leggina per regolarizzare le piccole cubature non autorizzate nelle aree colpite dal sisma in Centro Italia. Ieri alla Camera il premier Giuseppe Conte ha, da un lato, rivendicato l'articolo 25 del decreto Genova, quello che vuole velocizzare la valutazione delle domande di sanatoria presentate negli anni scorsi e mai vagliate dai Comuni. Dall'altro, ha voluto chiarirne il perimetro d'applicazione. «A Ischia -...