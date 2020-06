LEGGI ANCHE

Nell’ambito dell’attività di controllo del territorio, finalizzata al contrasto dello sversamento e deposito abusivo di rifiuti, disposta dalla Commissione Straordinaria del Comune di Sant’Antimo, il personale della Polizia Municipale ha rinvenuto in un’area agricola il deposito abusivo di materiale di vario genere, rifiuti di risulta, lastre di amianto e contenitori con scarti di amianto che stava per essere smaltito da una ditta di smaltimento di rifiuti ferrosi.. dal personale della P.M. e l’area, di circa 800 mq, ubicata nelle vicinanze di insediamenti abitativi, è stata sequestrata. Gli agenti della Polizia Municipale hanno anche sanzionato alcuni esercenti per occupazione abusiva di suolo pubblico. L’azione di controllo del territorio proseguirà costantemente per il ripristino della legalità.