Sfonda il vetro per entrare a casa della ex, bloccato dai carabinieri nel Napoletano

Domenica 26 Agosto 2018, 11:10

Sfonda il vetro per entrare a casa della ex, ma i carabinieri intervengono e lo bloccano. È successo a Saviano, dove i militari della locale stazione insieme a quelli di Cimitile hanno arrestato un ucraino 39enne senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine. I carabinieri sono intervenuti nell'abitazione di una 37enne russa, l'ex convivente dell'ucraino, immobilizzando quest'ultimo che si accingeva a entrare nella casa dopo aver sfondato il vetro della porta d'ingresso.La donna si è ferita al piede sinistro con un coccio di vetro, riportando lesioni guaribili in cinque giorni. In sede di denuncia è emerso che gli episodi di violenza si verificavano frequentemente ormai da tempo.