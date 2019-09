Il 13enne allontanato da scuola a Scampia: «Pronto a tagliare le treccine blu»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 16 Settembre 2019, 10:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lino è stanco di sentirsi al centro di una polemica partita da Scampia e finita oltre i confini cittadini. È stanco di sentirsi puntare il dito addosso soltanto perché ha deciso di farsi regalare al suo tredicesimo compleanno delle treccine blu. Scalpita per tornare tra i banchi della sua scuola, la media statale Ilaria Alpi-Carlo Levi, dove venerdì gli è stato impedito l'accesso dalla preside Rosalba Rotondo. Il motivo: le treccine non rispettano il regolamento dell'istituto, che prevede un dress code ben preciso. Seppur il regolamento non contenga specifiche sul taglio o il colore dei capelli, il 13enne è stato riconsegnato alla madre. «A me le treccine piacciono, ma le taglierò perché voglio rientrare a scuola» ha detto Lino, dal telefono di sua madre Carla.