Spaccio di droga a Scampia: i carabinieri arrestano spacciatore incensurato

A Scampia i carabinieri hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un incensurato 41enne di Castellato.

I militari, impegnati in uno dei tanti servizi antidroga, hanno notato l’uomo aggirarsi in via Fellini e si sono avvicinati. Alla vista dei carabinieri il 41enne ha lanciato un qualcosa e i militari lo hanno fermato.

Quanto lanciato era droga e, raccolte le sei dosi di cobret, i militari lo hanno perquisito trovandolo in possesso della somma in contante di 290 euro ritenuta provento del reato e quindi sequestrata. L’uomo è stato arrestato e trasferito al carcere di Poggioreale in attesa di giudizio. Accertamenti in corso anche per verificare se il 41enne sia percettore del reddito di cittadinanza.