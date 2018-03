Eav, sciopero voluto da una sola sigla: «Mezzucci per ottenere promozioni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 21 Marzo 2018, 08:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Certe battaglie sindacali si affrontano col fioretto, tocchi leggeri, qualche affondo, tanta diplomazia. Il duello d’oggi combattuto sul fronte Eav, nel giorno dello sciopero, invece è condotto a colpi di sciabola, anzi di scimitarra.Il sindacato che ha proclamato l’astensione dal lavoro scrive nel suo comunicato ufficiale «Partecipiamo in massa, mandiamo via a calci in c... i dirigenti incapaci e infedeli». Il presidente dell’Eav, Umberto De Gregorio, replica con un lungo comunicato che conclude così: «Se qualche sindacalista pensa di ricattarmi con mezzucci di quarta lega per avere una promozione o non so cosa, si sbaglia di grosso».Il tema centrale, dunque, è lo sciopero proclamato per questa mattina. Mezzi Eav fermi dalle 9 alle 13, nel rispetto delle fasce di garanzia, a proclamarlo un’unica sigla, la Faisa Confail che è in disaccordo con tutti gli altri sindacati sulla situazione attuale e che racchiude le motivazioni della protesta in un documento.