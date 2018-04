Napoli, scippano Rolex a turista inglese: vittima una crocierista, ladri in fuga

Domenica 15 Aprile 2018, 15:20 - Ultimo aggiornamento: 15-04-2018 15:20

Scippo violento ai danni di una turista che era in compagnia della propria famiglia, su via Santa Teresa degli Scalzi, nel quartiere Stella. La donna, una 50enne inglese crocierista, che stava passeggiando insieme al marito ed al figlio è stata bloccata dai malviventi intorno alle 13, all’altezza del civico 101 dove la strada si interseca con il vicoletto che porta alla salita San Raffaele. Nel bottino dei ladri c'è finito il Rolex che la straniera indossava al polso e non sono stati necessari soccorsi medici. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.