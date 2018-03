Sabato 17 Marzo 2018, 10:56 - Ultimo aggiornamento: 17-03-2018 10:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre persone avevano realizzato in un insospettabile casolare un laboratorio per il taglio e il confezionamento in dosi di cocaina; li hanno scoperti i carabinieri della stazione di San Vitaliano, in via Ombrone, trovandoli in possesso di 207 grammi di cocaina pura e di 54 grammi della stessa sostanza già confezionati in dosi.Nei locali sottoposti a perquisizione c’erano bilancini di precisione, sostanza da taglio e materiale per il confezionamento. Lo stupefacente il “taglio” veniva confezionato e tenuto in custodia in attesa dell’immissione sulle piazze di spaccio al dettaglio. Subito dopo l’irruzione sono stati tratti in arresto il 30enne Pasquale Salvati, Vincenzo Tufano, 56 anni e di Svitlana Hyniavska, una ucraina 54enne residente a Scisciano.Una 27enne incensurata di Marigliano è stata trovata all’esterno dello stabile in circostanze che sono ancora al vaglio degli investigatori. Gli arrestati sono stati tradotti nelle case circondariali di Santa Maria Capua Vetere e Pozzuoli.