Venerdì 1 Febbraio 2019, 19:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Commissariato di Ischia, diretto dal Vicequestore Alberto Mannelli, ha inviato alla Procura per i Minori ed alla Procura di Napoli un rapporto urgente al termine della indagini sul pugno in viso con il quale un maestro avrebbe colpito un alunno della scuola elementare «Marconi» di Ischia.I poliziotti hanno ascoltato il dirigente scolastico Teresa Cirillo, alcune insegnanti e, per tutta la giornata di oggi, numerosi genitori come persone informate dei fatti. Dell'episodio si era parlato tra genitori degli alunni della «Marconi» con uno scambio di messaggi su Whatsapp.