Covid a scuola, solo Napoli è aperta: i comuni scelgono la Dad

In Campania monta la paura per i contagi a scuola. Sono davvero tanti i sindaci che nella giornata di ieri hanno firmato ordinanze di sospensione delle attività didattiche in presenza, decisioni che hanno scatenano i genitori No Dad che promettono ricorsi al Tar. C’è poi il paradosso Napoli: l’hinterland diventa sempre più rosso per le chiusure dei primi cittadini con l’Asl Napoli 3 Sud che registra picchi crescenti di contagiati, ma nel capoluogo tutte le scuole restano aperte. Secondo il dossier dell’Unità di Crisi negli ultimi 7 giorni in Campania ci sarebbero 29 focolai scolastici e lì dove non arriva il Covid, c’è l’allerta meteo: chiuse le scuole di ogni ordine e grado ad Avellino e Benevento.



Per ora a Napoli lampeggia il semaforo verde per le scuole di ogni ordine e grado dove ieri ci sono stati 26 studenti positivi, 5 docenti e un collaboratore scolastico come segnalato dall’Asl Napoli 1. Ma a destare preoccupazioni dell’Unità di crisi sono soprattutto i distretti 26 (Pianura, Soccavo) e 27 (Arenella, Vomero) dove negli ultimi giorni si registrano numerosi casi con intere classi in quarantena. Ieri l’Asl Napoli 1 ha segnalato nel distretto 26, ben 6 bambini di scuola primaria e 11 contatti familiari positivi, un caso alla media Pirandello-Svevo con 6 alunni in quarantena e 2 contatti familiari in attesa dei tamponi. Nel distretto 27 positivi 2 studenti delle superiori, uno dei quali al liceo Sannazaro. Nuovo caso al’Istituto comprensivo Madonna Assunta di Bagnoli, che ha ancora classe, docente e personale scolastico in quarantena, cui aggiungere l’isolamento per 6 alunni, una docente e un collaboratore. Un caso anche nell’ic Michelangelo-Augusto di Bagnoli che fino all 22 febbraio terrà in isolamento fiduciario 27 alunni. A Posillipo, la scuola Viviani registra un positivo nella media con quarantena per 10 studenti, e uno alla media del Gneo Nevio che già aveva un caso nella IG, con classe di 18 alunni in quarantena fino al 19 febbraio. Lo stesso distretto ha un caso anche alla media Tito Livio a Chiaia. Al liceo Alberti al Vomero c’è un docente positivo e la dirigente ha messo in Dad fino al 20 febbraio, per precauzione, le quattro classi interessate per un totale di 74 studenti. Chiuse per alert contagi le scuole di Villaricca, Marano, Calvizzano, Giugliano, Sorrento, Poggiomarino, Somma Vesuviana, San Giuseppe Vesuviano, San Gennaro Vesuviano, Terzigno, Torre Annunziata, e le superiori a Castellamare, dove nella prima settimana di febbraio ci sono stati 92 casi in primarie di cui 13 al Basilio Cecchi, 6 docenti al Panzini, un caso al Woytila con 30 alunni in isolamento. Massa Lubrense è zona rossa fino al 28 febbraio, ma sono chiuse solo le scuole superiori di primo e secondo grado. Al Paolo di Tarso di Bacoli chiude il plesso Miseno per una docente positiva: in quarantena 77 alunni di quattro classi. A San Giorgio a Cremano 16 casi tra studenti e docenti del paritario Regina dei Gigli, con chiusura in via precauzionale dell’intero plesso.

Molti i casi anche a Salerno. Focolai al Giovanni Paolo II con 12 alunni e 2 docenti positivi, e al Caledonia con 8 alunni, 5 docenti e la dirigente, chiusi dal sindaco Napoli. L’assessore all’Istruzione, Eva Avossa, ha anche deciso di posticipare l’avvio della refezione per circa 2mila alunni previsto per il 18 febbraio. Chiuso anche il plesso Don Peppe Diana di Matierno, con 4 docenti e 4 alunni positivi, e tutte le scuole a Bellizzi e Fisciano. Nel casertano, chiuse la scuola media Giosuè di San Felice a Cancello per una docente positiva, il plesso Europa dell’Ic Galileo Galilei di Arienzo per positività di 4 alunni, mentre a Teverola il sindaco chiude le scuole per 2 casi. In Irpinia, il sindaco di Mercogliano ha disposto la chiusura del plesso di San Modestino e Città Vivibile dell’Ic Dorso, per un caso. Ad Avella chiuse nuovamente tutte le scuole di ogni ordine e grado, dopo due casi sospetti al Guerriero, mentre ad Atripalda chiusi i plessi De Amicis, Mazzetti e Masi. Ad Avellino una docente positiva e 4 classi in isolamento alla primaria Madre Teresa di Calcutta; in quarantena una classe del Perna-Alighieri e due classi del Galiani di Montoro. Nel Sannio registrati casi in numerosi comuni con chiusura dei singoli plessi a Bucciano, Telese, Durazzano, Frasso Telesino, Faicchio, Pago e Veiano, mentre a Benevento quattro casi all’Ic Pascoli e uno al liceo Rummo, con quarantena delle classi frequentate dai positivi. Ad Airola a causa dell’alert hanno riaperto solo materne e prime tre classi elementari.

