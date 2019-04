Dalla corte social allo stalking online: 14enne perseguitata dall'amico virtuale

Un 16enne di Sant'Antimo accusato di aver perseguitato negli ultimi mesi una 14enne di Rozzano conosciuta solo sui social è stato posto in una comunità su disposizione del gip del tribunale dei minori di Milano. Dopo le prime conversazioni in chat la ragazza ha deciso di troncare i contatti ma lui non lo ha accettato. Il 16enne, secondo gli investigatori, ha iniziato a tormentarla e minacciarla di morte durante le telefonate, sulla chat e su tutti i social da loro utilizzati. Poi avrebbe scritto frasi indecorose su un profilo falso creato a nome di lei ed ha creato anche dei profili falsi a nome delle amiche più care. Infine l'ha minacciata di raggiungere Rozzano e di accoltellarla, lei e il suo fidanzato.



La vittima era ormai preda dell'ansia e temeva per l'incolumità tutti i giorni quindi ha sporto denuncia ai carabinieri della tenenza di Rozzano e le indagini sono partite immediatamente. Identificato lo stalker, è stata emessa una misura cautelare. Al 16enne sono stati sequestrati lo smartphone, il tablet e il computer.

Venerdì 12 Aprile 2019, 16:56 - Ultimo aggiornamento: 12-04-2019 17:06

