Senza casco e senza assicurazione, 36 multe nel weekend a Marano

Nell’ambito delle iniziative intraprese dal comando provinciale dei carabinieri di Napoli finalizzate al contrasto dei reati predatori e dell’illegalità diffusa, nell’ultimo weekend i carabinieri della compagnia di Marano di Napoli hanno attuato un servizio straordinario di controllo del territorio. L’attività ha permesso ai militari dell’Arma di controllare 316 persone di cui 163 veicoli, di denunciare due persone, uno per guida senza patente e uno per uso di atto falso, in quanto durante il controllo di polizia esibiva il documento assicurativo indicante una residenza difforme da quella reale.

36 le violazioni al Codice della Strada accertate, per un valore di circa 65.000 euro. Tra le violazioni più ricorrenti la guida senza casco e la guida senza la prevista copertura assicurativa. In totale sono 23 i veicoli sottoposti a sequestro amministrativo.

