Sequestrati 22 chili di pangrattato e multati tre negozi ad Anacapri

Isola azzurra al centro dei controlli organizzati da polizia e Asl Napoli 1 Centro. In particolare ad Anacapri gli operatori hanno sanzionato tre esercizi commerciali: uno poiché sprovvisto del registro Haccp (relativo alle condizioni di sicurezza e igiene alimentare) e per mancanza del misuratore del tasso alcolemico, un altro per mancata compilazione del registro Haccp e il terzo per violazioni in materia di sicurezza alimentare, nello specifico, per mancanza dei requisiti di tracciabilità. I

n quest’ultimo locale gli agenti hanno anche sequestrato 22 chili di pane grattugiato. Sanzioni per 7.400 euro.